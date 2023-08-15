США предостерегли Россию от военного сближения с Северной Кореей

Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей, о котором ранее заявили представители обеих стран, будет нарушением резолюций Совета безопасности ООН, принятых для ограничения ракетно-ядерной программы КНДР, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге во вторник сообщил представитель Государственного департамента США Ведант Патель.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность сближением КНДР и России.

"Мы и дальше глубоко обеспокоены тем, что КНДР продолжает оказывать помощь захватнической войне России против Украины", – добавил он.

Патель напомнил, что Москва вынуждена полагаться на такие страны, как Северную Корею или Иран, в военной поддержке. Среди прочего, российский министр обороны Сергей Шойгу ездил в КНДР, чтобы договориться о поставках артиллерийских снарядов.

"Наши данные указывают на то, что Россия стремится увеличить военное сотрудничество с КНДР. Любое сотрудничество по безопасности или торговля оружием между КНДР и Россией будет нарушать целый ряд резолюций Совета безопасности ООН", – подчеркнул представитель Госдепа.

В июне лидер КНДР Ким Чен Ын обещал "держаться за руки" с президентом России Владимиром Путиным и укреплять стратегическое сотрудничество ради общей цели – построения мощной страны.

Северная Корея стремится наладить более тесные связи с Кремлем и поддержала Москву после ее вторжения в Украину в прошлом году, обвиняя в этом "гегемонистскую политику" и "высокомерие" США и Запада.