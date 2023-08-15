Северная Македония присоединилась к гарантиям безопасности для Украины
Северная Македония стала пятнадцатым государством, которое присоединилось к декларации лидеров "Группы семи" о обязательствах по безопасности в отношении Украины, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Глава государства выразил благодарность Северной Македонии за присоединение к декларации G7 по поддержке "гарантий безопасности" для Украины.
"В целом присоединились уже 15 стран. Спасибо премьер-министру Димитару Ковачевскому за его личные усилия по укреплению партнерства между нашими странами", – добавил Зеленский.
Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.
Перед Северной Македонией к декларации G7 присоединилась Греция.
Кроме того, в течение августа Украина начала переговоры о "гарантиях безопасности" с Соединенными Штатами Америки и Великобританией.