В Бундестаге резко ответили премьеру Саксонии, который против поставок Украине ракет Taurus

Депутат немецкого Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер резко ответил однопартийцу, премьеру земли Саксония Михаэлю Кречмеру, из-за его последних заявлений относительно Украины, сообщает Европейская правда.

Свой комментарий Кизеветтер опубликовал в Twitter..

В интервью изданию Spiegel, опубликованном на выходных, Кречмер выступил против поставки крылатых ракет Taurus в Украину, а также поставил под сомнение целесообразность предоставления Киеву танков Leopard.

"Действительно ли мы хотим смириться с тем, что немецкие ракеты могут попасть в Россию?" – спросил он, призвав вместо этого к "новым, интенсивным дипломатическим инициативам со стороны свободного Запада".

На это Кизеветтер во вторник написал Кречмеру, что с его позицией "Украина распадется, а Путин продолжит войну против Молдовы и стран Балтии".

"Миллионы украинцев покинут свою родину, и жилье станет дефицитным и в Саксонии. Тогда вы можете с полным правом забыть о своем переизбрании и о ХДС Саксонии", – добавил депутат Бундестага.

Напомним, что это не первое подобное заявление премьера Саксонии. Ранее он заявлял, что хотел бы возвращения к торговле с Россией и скорейшего "дипломатического завершения" войны. Также Кречмер критиковал решение правительства о поставках танков Украине и визовые ограничения для россиян в ЕС.