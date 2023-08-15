Россия пригрозила Молдове из-за высылки дипломатов: Санду ответила

Министерство иностранных дел России начало угрожать Молдове после того, как Кишинев выслал дипломатов страны-агрессора, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает NewsMaker.

Угрозы россиян

МИД РФ назвало сокращение количества сотрудников посольства России в Молдове "недружественным шагом, который будет иметь последствия для отношений между странами".

При этом в ведомстве пожаловались, что из-за такого шага сотрудники посольства не смогут предоставлять "должные объемы и сроки предоставления консульских услуг".

Ответ Санду

Президент Молдовы Майя Санду резко отреагировала на такой выпад России.

"Я уверена, что сотрудников посольства России достаточно для оказания качественных услуг. В целом наши отношения с Россией резко ухудшились после того, как Россия напала на Украину и убивает невинных людей, разрушает города и села в Украине" , - подчеркнула глава государства.

Что предшествовало

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что Россия размещает шпионское оборудование на здании своего посольства в Кишиневе. Власти страны подтвердили эти слухи.

После этого Молдова потребовала от России сократить 45 сотрудников посольства.

Вчера, 14 августа, страну покинули 22 дипломата и 23 представителя технического персонала дипломатического представительства РФ.