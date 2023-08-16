Путин приказал "бороться" с инфляцией в России ярмарками

Президент России Владимир Путин поручил создавать условия для проведения в стране ярмарок, поскольку они якобы помогают сбивать цены на товары, сообщает Деловая столица.

Об этом говорилось в ходе встречи с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.

Отмечается, что Калиматов, возглавляющий один из беднейших регионов РФ с 2019 года, доложил президенту, что за прошлый год в Ингушетии прошло более 30 ярмарок, где товары, в том числе продовольственные, продавались на 15–20% дешевле, чем на рынке.

Это позволило "сбить цену, которую поднимали перекупщики", сказал глава Ингушетии.

Президент России его поддержал, следует из стенограммы, опубликованной на сайте Кремля.

"Очень правильно. Надо только условия создавать для людей" , — сказал он.

По данным Центробанка РФ, на 7 августа темпы роста потребительских цен в России составили 4,4% год к году против 2,5% в мае. При этом месячная инфляция в июле с поправкой на сезонность достигла 0,96% — это максимум с апреля прошлого года.

В пересчете на годовой показатель такой рост цен соответствует инфляции в 12,2%, что вчетверо выше цели Центробанка (4%), следует из его же оценок.

Обвальное падение рубля, которое продолжается почти без остановок с начала года и подняло курсы валют до максимумов с марта 2022 года, сулит дальнейший разгон цен. 40% покупок у среднего потребителя приходится на импортные товары, указывает профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова:

"Продукты питания, одежда, домашняя утварь, бытовая техника — все подорожает" , — заявила она.

Причем произойдет это как раз к выборам-2024, где Путину предстоит переизбраться на пятый срок. Именно тогда эффект "курсового шока" на инфляцию будет максимальным, говорит Александр Исаков, экономист по России Bloomberg Economics.

Во вторник, 15 августа, ЦБ РФ провел экстренное заседание, где резко поднял ключевую ставку — с 8,5% до 12% годовых.