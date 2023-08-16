CNN показала эксклюзивные кадры СБУ атаки на Крымский мост в июле

Украинские спецслужбы передали телерадиокомпании CNN эксклюзивные кадры, на которых зафиксирован момент использования экспериментального морского беспилотника для атаки на Керченский мост, и рассказали новые подробности атаки, сообщает Украинская правда.

Глава СБУ Василий Малюк сообщил CNN, что использованный беспилотник, который получил название "Морской малыш" (Sea Baby), является результатом многомесячных разработок, которые начались сразу после вторжения.

"Надводные дроны – это уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных компаний не имеет к этому отношения. С помощью этих беспилотников мы недавно осуществили успешное поражение Крымского моста, большого десантного корабля "Оленгорский горняк" и танкера SIG" , – сказал он.

СБУ предоставила CNN видеозапись июльской атаки, на которой видно экран пилота за мгновение до того, как Sea Baby доставил до 850 килограммов взрывчатки к одной из бетонных опор моста.

Источники в службе также предоставили CNN две видеозаписи с камер наблюдения, на которых зафиксирован момент падения одного беспилотника на автомобильную часть моста, а затем, примерно через пять минут, взрыв другого беспилотника, попавшего в железнодорожную часть с противоположной стороны.

"Мы работаем над рядом новых интересных операций, в том числе в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет захватывающе, особенно для наших врагов" , – сказал Малюк.

Малюк также взял на себя ответственность за первую украинскую атаку на мост 8 октября, но отказался предоставить подробности.

Он отметил, что июльская атака беспилотников была результатом многомесячной подготовки совместной операции с украинскими ВМС, которую он возглавлял вместе с адмиралом ВМС Алексеем Неижпапой.

"На завершающем этапе подготовки мы не могли даже думать о сне или еде. Мы были полностью сконцентрированы на операции. Последние дни были довольно нервными. Когда произошел взрыв, мы очень обрадовались и начали приветствовать друг друга. Это был очень эмоциональный момент для всех нас и нашей победы, которая обязательно скоро наступит" , – сказал он в интервью CNN.

По словам Малюка, западные партнеры Украины проявили интерес к их деятельности и желание перенять опыт.