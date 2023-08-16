Минобороны РФ продолжает отчитываться о "прекращении атак БпЛА"
Утром 16 августа российское Министерство обороны заявило якобы о сбитии трех беспилотников в Калужской области, сообщает Украинская правда.
"Сегодня около 5:00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области", – говорится в сообщении.
В российском ведомстве говорят, что российские средства ПВО обнаружили и уничтожили дроны. И традиционно добавляют, что "разрушений и пострадавших нет".