Украинские военные ликвидировали 650 оккупантов в сутки – Генштаб

Украинские военные ликвидировали 650 оккупантов в сутки – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще около 650 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили 11 танков, 24 артиллерийские системы и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 255570 (+650) человек ликвидировано,
  • танков – 4324 (+11),
  • боевых бронированных машин – 8380 (+10),
  • артиллерийских систем – 5152 (+24),
  • РСЗО – 714 (+0),
  • средств ПВО – 485 (+3),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 314 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4248 (+6),
  • крылатых ракет – 1404 (+17),
  • кораблей / катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7614 (+30),
  • специальной техники – 773 (+4).

Новости

Популярные темы форума

analytics
Close button