Украинские военные ликвидировали 650 оккупантов в сутки – Генштаб
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще около 650 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили 11 танков, 24 артиллерийские системы и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 255570 (+650) человек ликвидировано,
- танков – 4324 (+11),
- боевых бронированных машин – 8380 (+10),
- артиллерийских систем – 5152 (+24),
- РСЗО – 714 (+0),
- средств ПВО – 485 (+3),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 314 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4248 (+6),
- крылатых ракет – 1404 (+17),
- кораблей / катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7614 (+30),
- специальной техники – 773 (+4).