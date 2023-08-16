Минобороны: ВСУ освободили Урожайное
Вооруженные силы Украины освободили поселок Урожайное на юге Донецкой области.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Урожайное уволили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются", – говорится в сообщении.
Ранее Маляр сообщала, что ВСУ продолжают увольнять Урожайное. Позже в Генштабе заявили, что ВСУ закрепляются в направлении Урожайного.
Урожайное — поселок Великоновоселковской общины Волновахского района Донецкой области. Несколько дней назад российские "военкоры" заявляли, что Армия РФ якобы отступила оттуда. Также это зафиксировано на карте DeepState.