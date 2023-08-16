РФ может возобновить контроль за оттоком капитала на фоне удешевления рубля – СМИ

РФ может возобновить практику обязательной продажи валюты экспортерами, чтобы удержать рубль от падения. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, сообщает Укринформ.

"Предложение об обязательной продаже экспортной выручки обсуждалось в понедельник на встрече между правительством и экспортерами до того, как Банк России объявил о внеплановом повышении учетной ставки" , - утверждает Bloomberg.

Отмечается, что окончательного решения на этот счет пока принято не было и "на неделе может состояться еще одна подобная встреча".

Bloomberg напоминает, что во вторник Банк России повысил учетную ставку до 12% с 8,5% после того, как курс рубля к доллару на время опустился ниже 100. Последний раз российская валюта стоила так дешево в марте прошлого года, когда началось вторжение в Украину .

"Принудительная продажа экспортерами выручки, а также другие меры, такие как ограничения на банковские переводы в иностранной валюте, помогли удержать падение рубля после начала войны" , – напоминает издание.

Однако в течение этого года рубль все равно подешевел на четверть, продемонстрировав одно из самых крупных падений среди валют развивающихся стран.

По убеждению экспертов, если российский Нацбанк не предпримет дополнительных шагов, на восстановление после последнего падения рубля понадобится несколько месяцев.