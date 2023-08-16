Китай и Индия договорились поддерживать мир на спорной границе в Гималаях

Китай и Индия договорились поддерживать мир и спокойствие вдоль спорного участка границы в регионе Ладакх в высокогорье Гималаев и как можно скорее решать территориальные вопросы. Об этом заявили в министерстве обороны КНР, сообщает Укринформ.

Как говорится в совместном заявлении по итогам 19-го раунда китайско-индийских переговоров на уровне военных командующих, стороны провели положительную, конструктивную и углубленную дискуссию по решению остающихся проблемных вопросов вдоль линии фактического контроля в Западном секторе границы.

"Стороны договорились поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах и как можно быстрее решать оставшиеся проблемы" , - говорится в заявлении.

В Минобороны добавили, что Китай продолжит поддерживать диалог и вести переговоры с индийской стороной через военные и дипломатические каналы.

Китайско-индийский пограничный конфликт в регионе Лакдакх продолжался с мая и фактически до конца 2020 года. В результате вооруженных столкновений с индийской стороны погибли по меньшей мере 20 солдат, а число погибших и раненых с китайской превысило 40 человек.

Военное командование Китая и Индии только в январе 2021 достигло договоренности о разведении войск. С этого времени урегулирование спорных вопросов обсуждается на встречах индийских и китайских дипломатов и военных.