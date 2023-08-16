Из Одессы новым коридором вышло первое судно – Кубраков

Во вторник, 16 августа, из порта Одесса вышел контейнеровоз Joseph Schulte, находившийся там с начала полномасштабной войны. Он стал первым гражданским судном, воспользовавшимся новым транспортным коридором, открытым после выхода России из Черноморской зерновой инициативы. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает Лига.Бизнес.

На борту судна находится более 2000 контейнеров с 30 000 тонн груза, в том числе с продовольствием.

"Контейнеровоз, находившийся в порту Одесса с 23 февраля 2022 года, вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор" , – рассказал Кубраков.

Новый коридор начал работать с 8 августа, его в первую очередь собираются использовать для эвакуации судов, застрявших в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный из-за начала полномасштабного российского вторжения.

Временный маршрут из Одессы проложен в суверенных водах Украины и ведет к территориальным водам и исключительной морской экономической зоне Румынии.

Кабинет министров в июле принял постановление №548 о создании дополнительного механизма гарантий возмещения ущерба, который Россия может причинить фрахтователям, операторам или владельцам судов.

Документ предусматривает, что в случае, если страховщик откажется компенсировать оператору или владельцу судов ущерб, причиненный в результате вторжения России в Украину, те могут в течение 90 дней обратиться в Министерство инфраструктуры для получения компенсации. Получить компенсацию можно за разрушение или гибель судна, порчу груза, расходы, связанные с ликвидацией загрязнения окружающей среды, штрафы за загрязнение окружающей среды или причинение вреда жизни и здоровью пассажиров или членов экипажа.

Последний раз из порта Одесса судно выходило 16 июля – еще в рамках зерновой сделки.