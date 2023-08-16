В Германии предлагают запретить праворадикальную партию AfD

В Германии зарегистрирована петиция относительно запрета правой партии Alternative for Germany (AfD) по всей стране. Она собрала десятки тысяч подписей всего через несколько часов после публикации, со ссылкой на Вerliner Zeitung, сообщает Зеркало недели.

Автором петиции является инициатива Volksverpetzer, позиционирующая себя как некоммерческий блог против фейковых новостей.

«Мы призываем Федеральный совет обратиться в соответствующий Федеральный конституционный суд по запрету AfD. Если партия имеет целью отменить демократию, тогда демократично запретить эту партию» , — говорится в документе.

В настоящее время петиция собрала более 67 000 подписей на берлинской платформе петиций Innn.it.

Однако петиция не может обязывать Федеральный совет рассмотреть конкретный вопрос.

Недавно лидер СДПГ Саския Эскен была готова к возможному запрету AfD. По ее словам, если Ведомство по защите конституции признает партию правоэкстремистской, следует добиваться ее запрета.

«Борьба с AfD - это задача, которую общество в целом и все демократы должны выполнять вместе» , — сказала Эскен.

За запрет партии ранее высказывался также депутат Бундестага от ХДС Марко Вандервиц.

В марте 2021 года Федеральное ведомство по защите конституции уже признало AfD подозреваемой в правоэкстремизме.

Но в Германии есть также критика возможной процедуры запрета AfD. Например, бывший министр внутренних дел Баварии Гюнтер Бекштайн считает, что шансы на успех в Федеральном конституционном суде «близки к нулю».

«Абсолютной предпосылкой для запрета является доказательство агрессивной, боевой позиции» , — сказал Бекштайн.

В то же время нет доказательств того, что именно партия AfD стоит за участившихся в последнее время жестокими нападениями на политиков.

Инициатива по запрету партии – это палка о двух концах: в случае успеха ее функционеры могут уйти в подполье, чтобы избежать органов безопасности. Если процедура провалится, партия может представить себя как победителя, а также как жертву политической конкуренции.

Согласно недавним опросам, если бы федеральные выборы состоялись сейчас, AfD набрала бы более 21% и стала бы второй по количеству голосов политической силой после Христианско-демократического союза (26%).

Роберт Зессельманн, кандидат от ультраправой партии AfD победил на выборах 25 июня в округе Зоннеберг в восточной Тюрингии, набрав 52,8% голосов избирателей. Это явилось прорывом для партии, с которой основные партии Германии официально отказываются сотрудничать из-за ее радикальных взглядов, но увеличивающей свои показатели поддержки в национальных опросах.

Фридрих Мерц, лидер Христианско-демократического союза (ХДС), оппозиционной партии в Германии, столкнулся с негативной реакцией после того, как заявил, что его партия готова нарушить табу и сотрудничать на местном уровне с радикальными правыми, в частности, с партией «Альтернатива для Германии»

Из-за позиции AfD, выступающей против наложения на Россию санкций за ее войну в Украине, канцлер Германии Олаф Шольц назвал ее «партией России». В 2018 году представители AfD посещали аннексированный Россией Крым, а в 2022 планировали поездку на оккупированный российскими войсками Донбасс.