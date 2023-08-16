США считают, что ситуацию в Нигере можно разрешить дипломатическим путем

В США сосредоточены на поиске дипломатического решения политического кризиса в Нигере, где произошел переворот, сообщает Укринформ.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что Соединенные Штаты все еще "очень сосредоточены на дипломатии" как инструменте для разрешения текущего политического кризиса в Нигере, вызванного попыткой государственного переворота.

"Мы по-прежнему очень сосредоточены на дипломатии для достижения результатов, которых мы хотим, то есть возвращения к конституционному строю" , - сказал Блинкен журналистам во время брифинга в Государственном департаменте.

Он добавил, что, по его мнению, все еще остается простор для дипломатии для достижения результата.

Блинкен также сказал, что Соединенные Штаты до сих пор считают необходимым, чтобы лидеры переворота в Нигере освободили из-под стражи свергнутого президента страны Мохаммеда Базума и его семью, а также чтобы Нигер вернулся в конституционный порядок.

В этих целях Соединенные Штаты решительно поддерживают то, что делает блок ECOWAS, отметил он.

Как сообщалось, западноафриканские страны блока ECOWAS намерены направить парламентский комитет в Нигер для встречи с лидерами переворота, захватившими власть в прошлом месяце.

В Нигере группа военных заявила об отстранении от власти демократически избранного президента Мохаммеда Базума. Они заблокировали органы исполнительной власти. Ряд европейских государств, в том числе и Украина, осудили государственный переворот в Республике Нигер.

При этом хунта в Нигере грозится убить президента, если соседние страны попытаются вмешаться.

Лидеры государств-участников Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) приняли решение развернуть свои войска с целью "восстановления конституционного порядка" в Нигере, заявив одновременно о приверженности мирному урегулированию.