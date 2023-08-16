Госдеп: Россия стремится нарастить военное сотрудничество с КНДР

Государственный департамент США сообщил, что Россия настроена на наращивание сотрудничества с КНДР в военной сфере. Об этом во время брифинга заявил представитель Госдепа Ведант Патель, сообщает Европейская правда.

По его словам, КНДР продолжает оказывать военную поддержку РФ в ее агрессивной войне против Украины.

Кроме того, министр обороны РФ Сергей Шойгу ездил в Северную Корею, чтобы убедить Пхеньян продавать больше вооружения.

"Я также отмечу, что наша информация указывает на то, что Россия стремится увеличить такого рода военное сотрудничество с КНДР" , – подчеркнул Патель.

Он добавил, что любое сотрудничество в сфере безопасности или торговля оружием между Северной Кореей и Россией будет нарушать ряд резолюций Совбеза ООН.