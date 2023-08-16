РФ до сих пор зависима от Ирана в производстве "Шахедов" – британская разведка

Россия стремится добиться самодостаточности в производстве ударных беспилотников на основе иранского проекта Shahed в ближайшие месяцы, но до сих пор зависима от Ирана, заявляют аналитики управления разведки Министерства обороны Великобритании, сообщает Зеркало недели.

По их словам, Россия начала развертывать производство собственных ударных беспилотных летательных аппаратов одностороннего поражения по схеме дронов Shahed, импортируемых российской армией с сентября 2022 года.

«Отечественное производство, вероятно, позволит России наладить более надежные поставки БПЛА OWA-UAV. Эффективность этого оружия была разной, и Украина доказала свою эффективность в нейтрализации большинства входящих БПЛА OWA-UAV» , - отмечают эксперты.

Несмотря на то, что РФ стремится достичь самодостаточности в производстве дронов в ближайшие месяцы, сейчас она остается зависимой от компонентов и целого вооружения из Ирана, поставляемого преимущественно через Каспийское море.

Ранее аналитики США отметили, что производство иранских дронов могут запустить в Боливии и Белоруссии. В частности, в июле и начале августа Тегеран принимал министров обороны из Боливии и Беларуси, чтобы обсудить военное сотрудничество. Позже Боливия заявила, что заинтересована в получении иранских беспилотных летательных аппаратов.