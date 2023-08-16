Politico: Суровикин фактически под домашним арестом, ему приказали молчать

Журналисты издания Politico со ссылкой на источники, приближенные к Кремлю, сообщают, что заместителю командующего группировкой вторжения РФ в Украину Сергею Суровикину, которого фактически отстранили от полномочий после "мятежа" главаря террористов Группы Вагнера Евгения Пригожина, приказали молчать до тех пор, пока о нем не забудут, сообщает Лига.net.

Издание пишет, что Суровикину, который после "восстания" Пригожина в июне исчез с информационной повестки, запретили покидать территорию дома, но якобы разрешили принимать гостей, в том числе нескольких подчиненных.

"Сирийский мясник" также получил указание молчать, пока о нем не забудут, добавляют журналисты.

Суровикин не появлялся на публике с момента похода Вагнера на Москву в июне. Это произошло после сообщений в СМИ о том, что он якобы знал планы Пригожина.

В середине июля представитель ГУР МО Андрей Юсов говорил, что Суровикина фактически лишили полномочий, однако его судьба на тот момент еще не была решена.