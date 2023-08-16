Россия атаковала 10 областей из БПЛА, минометов и артиллерии – сводки

Российские войска в течение предыдущих суток обстреляли 10 областей Украины, среди гражданского населения есть раненые.﻿﻿ Об этом говорится в сводках ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 9:00, сообщает Украинская правда.

Черниговщина: За сутки - 8 обстрелов (70 взрывов). Враг бил из минометов и артиллерии по Корюковскому, Новгород-Северскому районам.

Сумская область: Ночью и утром зафиксировано 8 обстрелов (50 взрывов) по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области. В течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничья. Зафиксировано 172 взрыва.

Днепропетровщина: Трижды за день оккупационная армия накрывала Никопольщину артиллерийским огнем. Под обстрел попали Никополь и Марганецкая община. По ним враг попал 10-ю снарядами.

Вечером враг целился по Никополю. Рано утром - по Марганецкой громаде. Бил из "Града" и тяжелой артиллерии. В населенные пункты прилетели с десяток боеприпасов. Без жертв. Данные уточняются.

Запорожская область: За минувшие сутки враг нанес 100 ударов по 26 населенным пунктам. Зафиксировано 84 артиллерийских обстрела.

От пяти авиаударов пострадали Таврическое и Орехов, военные РФ обстреляли из РСЗО Новодаровку и Белогорье, четыре БПЛА атаковали Железнодорожное, Малиновку, Новоивановку и Затишье. Пять ракетных ударов пришлись по Таврическому.

Поступило 48 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, складских помещений и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

Харьковская область: Враг ударил дронами-камикадзе типа Shahed по с.Пески-Радьковские Изюмского района.

Повреждены складские помещения старого заброшенного сельхозпредприятия. Произошел пожар, который был ликвидирован. Пострадавших нет.

В результате обстрела г. Волчанск Чугуевского района повреждены три частных дома, хозяйственные постройки, произошли пожары. Получили ранения работники Нацполиции 29-ти, 50-ти и 36-ти лет.

Луганщина: Нанесены удары по Стельмаховке и Белогоровке. За сутки противник совершил 147 обстрелов (543 снарядов).

Донецкая область: За прошедшие сутки россияне обстреляли 17 населенных пунктов.

Повреждены 17 жилых домов (из них 1 многоквартирный), 4 помещения заводов, 2 медицинских учреждения, тракторная мастерская, комбайн, хозяйственная постройка, грузовой автомобиль, гражданский автомобиль.

По области за сутки - 4 погибших, 7 раненых.

Николаевская область: Силами противовоздушной обороны на территории Воскресенской громады уничтожили БПЛА.

В результате падения обломков произошло возгорание кустарников и сухой травы в поле. Пожар был оперативно ликвидирован.

Одесская область: российские террористы дважды за эту ночь атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Основная цель - портовая и зерновая инфраструктура на юге области.

В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища.

Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС.

Погибших и пострадавших - нет. Другие данные о последствиях уточняются.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 61 обстрел (358 снарядов), из них по г. Херсон противник совершил 3 обстрела (13 снарядов).

Россияне попали в районы 23 населенных пунктов области; помещение "Пункта несокрушимости" в Бериславском районе.

Оккупанты атаковали Новодмитровку. По мирному населенному пункту зафиксировано около 12 "прилетов".

Вражеским огнем повреждены по меньшей мере десять жилых домов. В результате обстрелов ранения получил 71-летний мужчина, который находился во дворе дома. В состоянии средней тяжести его госпитализировали.

Враг обстрелял жилые кварталы села Львовское. В результате вражеских ударов ранения получили три человека.

Двух мужчин, 40 и 46 лет, и 64-летнюю женщину госпитализировали в больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате вражеского обстрела с.Никольское ранения получили 60-летняя женщина и 63-летний мужчина. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Всего из-за российской агрессии шесть человек получили ранения.