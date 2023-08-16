В Украине еще не запустили израильскую систему раннего оповещения – посол

Ориентировочная дата запуска в Украине израильской системы раннего оповещения о воздушной опасности пока не определена, тестирование отдельных ее элементов ожидается в конце сентября. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает Укринформ.

Дипломат отметил, что обещанная Украине израильским правительством система раннего оповещения еще не заработала, до сих пор продолжаются процедуры адаптации.

"Я бы не хотел спекулировать на причинах такой задержки, но мы действительно рассчитывали, что система заработает быстрее, ведь наше население ежедневно находится под обстрелами, и более четкая система оповещения смогла бы улучшить качество жизни части украинцев. Пока ориентировочной даты запуска нет. Мы ожидаем начать. тестирование отдельных элементов системы в конце сентября" , - сказал Корнийчук.

Комментируя ожидаемый эффект от применения израильской системы раннего оповещения, посол Украины отметил, что часто ее воспринимают почти как противовоздушную оборону, но это не так.

"На самом деле большей частью это программный продукт, который, используя нашу систему оборудования, сможет точнее информировать о потенциальных объектах поражения и локализации. То есть если где-то с территории России в воздух поднимется истребитель или будет запущена ракета или дрон, система сможет спрогнозировать, куда следует этот объект, и соответственно, сигнал воздушной тревоги будет раздаваться не по всей стране, а в конкретной области или даже городе" , - пояснил дипломат.

Отвечая на вопрос, можно ли будет впоследствии модернизировать систему оповещения и добавить в нее функцию перехвата, Корнийчук еще раз акцентировал, что это "продукт программного обеспечения, не более того", поэтому ни о каких функциях перехвата речь не идет.

В то же время, посол отметил, что Израиль действительно мог бы помочь Украине с перехватом российских ракет, учитывая имеющийся у него широкий арсенал радиолокационных станций и систем ПВО разного радиуса действия.

"Мы уже второй год просим не подарить, а продать нам системы противоракетной обороны, чтобы в первую очередь спасти гражданское население от российского террора. Однако и предыдущее правительство, и нынешнее продолжают игнорировать наши запросы о помощи" , - констатировал Корнийчук.

Ранее министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в начале июня заявил, что украинские и израильские военные совместно работают на территории Польши по внедрению в Украине системы оповещения о воздушной опасности.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявлял, что сначала развертывание будет пилотным, предположительно в Киеве. Со временем систему планируется развернуть и в других регионах Украины.