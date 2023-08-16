США ведут переговоры об альтернативных маршрутах для экспорта украинского зерна – СМИ

Власти США ведут переговоры с Турцией, Украиной и ее странами-соседями об использовании большего количества альтернативных маршрутов для экспорта украинского зерна. ﻿Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, сообщает Экономическая правда.

Большая часть зерна будет отправляться вниз по реке и через Черное море к близлежащим портам в Румынии, откуда его будут транспортировать в другие страны.

Несмотря на более длительное и дорогостоящее путешествие, этот маршрут может стать альтернативой черноморскому коридору. План предусматривает налаживание дополнительного пути экспорта 4 миллионов тонн зерна в месяц через Дунай к октябрю.

Кроме того, план США частично опирается на инициативу Европейского союза по созданию дорожных, автомобильных и морских маршрутов, известных как "коридоры солидарности", чтобы обеспечить беспрепятственное движение зерна и других грузов в Украину и из нее. Ведь именно благодаря маршрутам ЕС наибольший достигнутый объем перевезенного зерна составил 4,2 млн тонн в ноябре 2022 года.

Большую часть этих экспортов составляет Дунайский маршрут - примерно 60%.

Причем европейские чиновники допускают вариант, при котором Украина сможет вывозить 5-5,5 млн тонн зерна в месяц.

Как напоминает издание, черноморский "зерновой коридор" на пике позволял Украине экспортировать около 6 млн тонн зерна в месяц из трех портов в районе Одессы.

При этом США рассматривают все возможные варианты, включая военные решения для защиты судов, работающих с украинскими портами, заявил источник WSJ. Он отказался уточнять детали этих вариантов или назвать страны, которые могут в них участвовать.

Отмечается, что эти варианты стороны начали рассматривать после того, как Россия вышла из соглашения, гарантировавшего безопасность поставок продовольствия через Черное море.

"Реальность в том, что Россия решила атаковать мировые пути продовольственного снабжения" , — заявил источник в Вашингтоне.

В то же время, Турция и ООН параллельно пытаются убедить Россию вернуться к зерновому соглашению.

В частности, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган помог заключить соглашение в прошлом году, и сейчас от него ждут, что он добьется успехов до начала сбора украинских зерновых в начале сентября, сообщили дипломаты.

Однако, как отмечает издание, планирование альтернативных маршрутов — признак того, что США, Украина и европейские страны готовятся к сценарию, в котором Россия не вернется к соглашению для перевозки украинских летних и осенних урожаев.