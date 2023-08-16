Разведка о наступлении РФ под Купянском: Локальные атаки, ничего глобального
Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что наступление россиян на Купянском направлении имеет локальный характер. Об этом он сказал в комментарии изданию Financial Times, сообщает Лига.net.
По его словам, в районе Купянска россияне пытаются атаковать, а не находятся в статичной обороне, как на других участках фронта.
Он отметил, что успеха у врага нет, однако Кремль пытается добиться "задачи-минимума" — полностью оккупировать Донецкую область.
Скибицкий заявил, что действия армии РФ не имеют признаков стратегии.
"Операции, которые осуществляет Россия, не носят стратегический военный характер, это лишь локализованные нападения", — подчеркнул разведчик.