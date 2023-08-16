WP: Twitter искусственно снижал скорость загрузки сайтов-конкурентов
При переходе на отдельные сайты по ссылкам, размещенным в публикациях на аккаунтах в Х (бывший Twitter), было зафиксировано снижение скорости загрузки. Это ограничение компания применяла против конкурентов и ресурсов, которые ей не нравятся, сообщает Новое время.
Соответствующими выводами поделились журналисты издания The Washington Post в свежем расследовании.
Они зафиксировали падение скорости при попытках перейти на The New York Times, Facebook, Instagram, Bluesky, Substack и Times. То есть в список попали конкуренты Х и новостные ресурсы, о которых нелестно высказывался владелец соцсети Илон Маск. The Washington Post тоже оказалась в перечне.
Задержки в загрузке были реализованы через службу коротких ссылок t.co. Она используется для обработки всех ссылок, которые размещаются на Х. Это дает возможность отслеживать активность и вводить ограничения в скорости перехода. Теоретически, такие действия способны повлиять на трафик и рекламные доходы компаний, на сайтах которых наблюдается более длительная загрузка.
Илон Маск не ответил на запрос журналистов о комментарии. Однако после публикации расследования Х начал убирать дросселирование, после чего задержка в скорости загрузки новостных порталов и площадок-конкурентов исчезла.
Ресурсы, которые попали под ограничение, заметили проблему. Они обращались к Х за разъяснениями и призывали исправить ситуацию, но не получали никакого ответа.
"Хотя мы не знаем, чем обосновано применение этой временной задержки, мы были бы обеспокоены целенаправленным давлением, оказываемым на любую новостную организацию по непонятным причинам", — заявил Чарли Стадтландер, пресс-секретарь Times.