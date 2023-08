WP: Twitter искусственно снижал скорость загрузки сайтов-конкурентов

При переходе на отдельные сайты по ссылкам, размещенным в публикациях на аккаунтах в Х (бывший Twitter), было зафиксировано снижение скорости загрузки. Это ограничение компания применяла против конкурентов и ресурсов, которые ей не нравятся, сообщает Новое время.

Соответствующими выводами поделились журналисты издания The Washington Post в свежем расследовании.

Они зафиксировали падение скорости при попытках перейти на The New York Times, Facebook, Instagram, Bluesky, Substack и Times. То есть в список попали конкуренты Х и новостные ресурсы, о которых нелестно высказывался владелец соцсети Илон Маск. The Washington Post тоже оказалась в перечне.

Задержки в загрузке были реализованы через службу коротких ссылок t.co. Она используется для обработки всех ссылок, которые размещаются на Х. Это дает возможность отслеживать активность и вводить ограничения в скорости перехода. Теоретически, такие действия способны повлиять на трафик и рекламные доходы компаний, на сайтах которых наблюдается более длительная загрузка.

Илон Маск не ответил на запрос журналистов о комментарии. Однако после публикации расследования Х начал убирать дросселирование, после чего задержка в скорости загрузки новостных порталов и площадок-конкурентов исчезла.

Ресурсы, которые попали под ограничение, заметили проблему. Они обращались к Х за разъяснениями и призывали исправить ситуацию, но не получали никакого ответа.