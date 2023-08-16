В Эстонии запретят гражданам РФ и Белоруссии голосовать на местных выборах

В правительстве Эстонии хотят временно запретить голосование на местных выборах гражданам России и Беларуси, которые являются резидентами Эстонии, сообщает Европейская правда.

Министерство юстиции Эстонии подготовило проект закона, по которому гражданам страны-агрессора будет временно запрещено голосовать на местных выборах. В ближайшее время министр представит проект для коалиционных партнеров и общественности.

Сейчас иностранцы, проживающие в Эстонии с долгосрочным или постоянным видом на жительство и достигшие возраста 16 лет на день выборов, могут голосовать на местных выборах. Следующие такие выборы в Эстонии состоятся в 2025 году.

В проекте закона аргументируют, что в нынешних условиях такое право россиян в Эстонии создает угрозы для внутреннего спокойствия и национальной безопасности, потому что Эстония не может гарантировать, что местные россияне "свободны от влияния страны своего гражданства".

В отдельных ситуациях органы местного самоуправления могут даже привлекаться к выборам президента – если парламент не сделает этого с трех попыток, также они иногда могут получать сверху распоряжения, касающиеся вопросов общенационального уровня.

Кроме того, в проекте напоминают случаи, когда россиянам в Эстонии приходили из России повестки, где от них требуют явиться в российский военкомат.

Поправки предлагают временно запретить участие в голосовании на местных выборах иностранцам – гражданам стран, которых Эстония или Европарламент признали агрессорами.

Эстония ранее объявила государством-агрессором Россию и Беларусь как ее сателлита.