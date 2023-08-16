Рождаемость в Китае упала до рекордно низкого уровня — Reuters

Коэффициент рождаемости в Китае упал до рекордно низкого уровня 1,09 в 2022 году, пишет китайская газета National Business Daily. Эта цифра, вероятно, обеспокоит власть страны, сообщает Reuters, сообщает Зеркало недели.

Газета отмечает, что согласно данным Исследовательского центра народонаселения и развития, Китай имеет самый низкий уровень рождаемости среди стран с населением более ста миллионов человек.

Уровень рождаемости в Китае уже является одним из самых низких в мире наряду с Южной Кореей, Тайванем, Гонконгом и Сингапуром.

Обеспокоенный первым за шесть десятилетий падением численности населения и его быстрым старением Китай срочно принимает ряд мер по повышению рождаемости, включая финансовые стимулы и улучшение условий ухода за детьми.

Лидер страны Си Цзиньпин в мае председательствовал на совещании по изучению этой темы.

Китай заявил, что сосредоточится на образовании, науке и технологиях для улучшения качества жизни населения и постарается поддерживать "умеренный уровень рождаемости" для поддержания экономического роста в будущем.

Высокие расходы по уходу за ребенком и необходимость прервать карьеру сдерживают многих женщин от рождения большего количества детей или вообще от рождения детей. Гендерная дискриминация и традиционные стереотипы в отношении женщин, ухаживающих за детьми, все еще широко распространены по всей стране. В последние месяцы власти усилили риторику по распределению обязанностей по воспитанию детей, но в большинстве провинций отпуск по уходу за ребенком все еще ограничен.

Ассоциация планирования семьи Гонконга сообщила, что количество бездетных женщин в специальном административном регионе Китая выросло более чем вдвое по сравнению с пятью годами назад до 43,2% в прошлом году.

Процент пар с одной или двумя детьми также уменьшился, а среднее количество детей на одну женщину упало с 1,3 в 2017 году до рекордно низких 0,9 в прошлом году, согласно опросу Ассоциации.

Ранее сообщалось, что прогнозы ООН по рекордному увеличению населения в Индии оправдались – количество жителей этой страны превысило 1,4286 миллиарда, обогнав по этому показателю Китай (1,4257 миллиарда).