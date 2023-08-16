В ОП нацелились на национализацию "Киевстара". В компании отрицают влияние россиян

Замглавы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар" находится "за полшага до конфискации". Такое заявление он сделал 13 июля во время встречи в Европейской бизнес-ассоциации, обращаясь к директору по регуляторному обеспечению компании "Киевстар" Александру Когуту, сообщает Новое время.

Отрывок с этой встречи был опубликован на анонимном ютуб-канале с семью подписчиками. СМИ обратили на него внимание примерно через месяц после события.

"Если объективно смотреть, компания Киевстар находится уже за полшага до конфискации. Я думаю, вы это глубоко и хорошо знаете, и формально юридически это должно так и произойти" , — сказал тогда Шурма.

Также он подчеркнул, что если в ближайшие недели не будут устранены все формальные причины для конфискации — «никто не будет делать выборочные законы для отдельной компании».

Шурма добавил, что у компании двойная проблема — не только присутствие на российском рынке, но и наличие подсанкционных лиц в структуре акционеров компании.

Он подчеркнул, что по закону под конфискацию попадают бизнесы, которыми более 25% владеют подсанкционные лица.

"У Киевстар это превышение существенное" , — добавил представитель ОП.

Шурма подчеркнул, что давление на все компании, работающие в РФ, будет увеличиваться.

"Кончится ли это конфискацией, или какими-то мораториями на поставку, госзаказ, какой-то другой вид специальных санкций, нет окончательного решения. Но если кто-то надеется пересидеть и станет легче, то могу сказать, что давление только увеличиваться" , — отметил представитель ОП.

В то же время Александр Когут напомнил, что оператор в шаге от выхода с российского рынка и материнская компания Veon уже списала российский бизнес.

"Я хочу вас попросить совета и помощи окончить транзакцию, потому что европейские санкции не дают сделать взаимозачет между европейским и российским депозитариями" , — отметил Когут.

В ответ Шурма отметил, что при желании можно решить любую проблему.

В комментарии изданию dev.ua представители компании заявили, что единственный акционер "Киевстар" — компания Veon — зарегистрирован в Нидерландах.

"Акции VEON свободно торгуются на фондовых биржах США и Евросоюза и принадлежат сотням юридических и физических лиц, среди которых инвестиционные фонды США, Великобритании, стран ЕС. Ни один акционер не имеет мажоритарного пакета акций и не оказывает решающего влияния на деятельность VEON и, соответственно, на деятельность Киевстар" , — заявили в компании.

Также в Киевстар подчеркнули, что подсанкционный российский олигарх Михаил Фридман владеет миноритарной долей акций LetterOne, "которая не дает возможности влиять на хозяйственную деятельность ни этой компании, ни Veon, ни Киевстар".

Также в компании напомнили, что Фридман вышел из состава директоров LetterOne, доступ к его финансовым активам заморожен.

30 мая 2023 VEON предоставил всю необходимую документацию регистраторам для аннулирования еврооблигаций компании PJSC VimpelCom. Это является завершающей стадией закрытия сделок на рынке России, подчеркнули в "Киевстаре".

"Работа по продаже российских активов продолжается в приоритетном порядке и Veon продолжает взаимодействие с европейскими органами в целях списания соответствующего объема облигаций без необходимости получать отдельную лицензию" , — подчеркнули в компании.

В мае этого года телекоммуникационная компания Veon получила от санкционного подразделения Минфина США (OFAC) разрешение на продажу своих российских активов.

О том, что телекоммуникационный холдинг Veon продает российского оператора "Вымпелком" местному топ-менеджменту сообщалось в конце ноября прошлого года.

В июне 2023 года холдинг Veon зафиксировал обесценивание своего российского бизнеса по итогам первого квартала 2022 года на $449 млн.