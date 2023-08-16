Данные ГПСУ и ООН по украинцам, которые выехали, различаются вдвое - Опендатабот

Согласно данным Госпогранслужбы, только 2,4 млн украинцев выехали и не вернулись в Украину с начала большой войны, хотя, согласно данным ООН за границей на сегодня находится 6,24 млн украинских беженцев, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в публикации платформы открытых данных Опендатабот, которая сравнила государственные данные с информацией Организации объединенных наций.

"С начала полномасштабной войны разница между теми, кто выехал и въехал в Украину, составила 2,7 млн человек. Большая часть из них - 2,4 млн - являются гражданами Украины, остальные - иностранцы" , - говорится в сообщении.

"Стоит отметить, что данные, которые Опендатабот получил от Госпогранслужбы о лицах, которые официально пересекли границу Украины, значительно отличаются от показателей ООН. Так, в ООН говорят о 6,24 млн украинских беженцев" , - добавили в Опендатабот.

Всего за полтора года, с января 2022-го по июнь 2023-го, государственную границу Украины пересекли 50 млн раз. Покинули Украину 26,36 млн человек, а въехали - 23,66 млн человек.

За шесть месяцев текущего года из Украины выехало 8,2 млн граждан, а въехало - 7,97 млн. Такая разница - 230 тыс. человек - почти в 11 раз меньше показателя первого полугодия прошлого года. Так, тогда Украину покинуло на 2,62 млн человек больше, чем заехало. Во втором полугодии 2022 года люди все же активнее возвращались в Украину - тогда прибыло на 149 тыс. граждан больше, чем выехало.

Интересно, что в марте и апреле текущего года количество украинцев, вернувшихся на Родину, превышало количество тех, кто выезжал. Но уже с мая 2023-го ситуация изменилась в противоположную сторону - как раз в период начала летних отпусков.

Несмотря на все еще преобладающее количество выезжающих, в первом полугодии 2023-го доля граждан, которые покинули Украину и не вернулись, составила 3%. Для сравнения, в течение первого полугодия 2022-го эта доля равнялась 27,5%, а в течение всего прошлого года - 13,6%.

А вот иностранцев за шесть месяцев этого года наоборот въехало больше, чем выехало - на 12,2 тыс. человек. Такая тенденция наблюдается ежемесячно с февраля 2023-го.