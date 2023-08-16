Блинкен: Вторжение РФ в Украину – стратегический провал, продолжать бесполезно

Вторжение российского диктатора Владимира Путина в Украину уже обернулось для него стратегическим провалом, продолжать агрессию бесполезно. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Лига.net.

"На следующей неделе мы будем отмечать полтора года полномасштабного вторжения России — полтора года бомбардировок украинских школ и больниц, использования в качестве оружия продовольствия и топлива, убийств и ранений тысяч украинцев и даже похищения украинских детей. Столько же времени народ Украины демонстрировал выдающееся мужество и стойкость" , – сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и десятки других стран будут продолжать поддерживать украинцев до тех пор, пока в Украине не будет установлен справедливый и прочный мир.

Госсекретарь США отметил, что украинцы, с помощью усилий и ресурсов союзников и партнеров по всему миру смогли отстоять основные принципы — суверенитет, территориальную целостность, независимость.