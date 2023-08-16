Оккупанты вывезли из Мариупольского порта еще 1,5 тысячи тонн зерна
Из Мариупольского порта российские захватчики вывезли очередную партию краденого украинского зерна - 1,5 тысячи тонн. Об этом заявил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, сообщает Укринформ.
"Сегодня очередные полторы тысячи тонн украинского зерна вышли из Мариупольского порта. Сейчас судно по пути к каналу. Конечно, снова без идентификаторов", - написал Андрющенко.
Он отметил, что трафик из порта ускорился - выходит примерно одно судно на трое суток.
"Правда, все суда малой грузоподъемности, однако тенденция не очень. Все суда, судя по информации, принадлежит де-факто контролируемому Минобороны "Роскапстрой", - уточнил Андрющенко.