В рамках "ядерной сделки" США просят Иран остановить продажу дронов РФ — FT

США призывают Иран прекратить продажу ударных беспилотников России в рамках обсуждения более широких "неписаных договоренностей" между Вашингтоном и Тегераном по поводу деэскалации напряженности и сдерживания ядерного кризиса. Об этом, со ссылкой на FT, сообщает Зеркало недели.

Администрация президента США Джо Байдена подняла этот вопрос на непрямых переговорах с Тегераном в Катаре и Омане в этом году.

Обсуждения проходили параллельно с переговорами об обмене заключенными, в результате которых на прошлой неделе Тегеран перевел четырех американцев из тюрьмы под домашний арест.

По словам иранского чиновника и еще одного лица, информированного о переговорах, США хотят, чтобы Иран прекратил поставки беспилотников в Россию, которые Москва использует в войне против Украины, а также запасных частей для дронов.

Чиновник добавил, что Тегеран, официально отрицающий использование своих беспилотников в Украине, неоднократно обращался в Москву с просьбой прекратить их применение на войне, но Вашингтон хочет "более конкретных шагов".

Успешный обмен заключенными и любые дополнительные неформальные договоренности ознаменовали бы первый прорыв Байдена по Ирану после более чем двух лет непрямых переговоров с режимом, в которых он пытался возобновить ядерное соглашение 2015 года и ослабить напряженность на Ближнем Востоке.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, 15 августа, что США соблюдают стратегию сдерживания, давления и дипломатии, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие, и привлечь Тегеран к ответственности за нарушение прав человека, а также "предоставление беспилотников России для использования в войне против Украины".

"Мы четко заявили, что Иран должен пойти на деэскалацию, чтобы создать пространство для будущей дипломатии. Перемещение наших задержанных из тюрьмы под домашний арест не связано ни с каким другим аспектом нашей политики в отношении Ирана" , - сказал Блинкен.

Участники дискуссий надеются, что непрямые переговоры приведут к тому, что обе стороны согласятся на деэскалационные мероприятия. Для Ирана это означает согласие не обогащать уран до более 60 процентов чистоты, улучшить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и пообещать не нацеливаться на американцев.

В свою очередь, Вашингтон воздержится от введения новых санкций в некоторых сферах, за исключением касающихся прав человека, и не будет строго контролировать уже введенные ограничения на продажу нефти, сказал иранский чиновник.

Тегеран хочет, чтобы США убедили европейских союзников также ослабить давление на Иран, поскольку его экономику подавляют американские санкции, введенные после того, как бывший президент Штатов Дональд Трамп отказался от ядерного соглашения.

По словам иранского чиновника, Тегеран обеспокоен тем, что Великобритания, Германия и Франция — европейские участники соглашения 2015 года, могут попытаться восстановить некоторые санкции после того, как в октябре истечет срок действия положений ядерного соглашения, ограничивших иранскую программу баллистических ракет.

"Мы очень обеспокоены октябрем. Мы ожидаем, что [США] ослабят давление на Иран с разных сторон" , - сказал чиновник.

США и Иран достигли договоренностей по большинству вопросов, но проводимые через посредников дискуссии продолжатся в Катаре и Омане, в частности, в отношении России, добавил чиновник.

Лицо, информированное о переговорах, сказало, что обмен заключенными не зависит от мер по деэскалации, но добавил, что такой шаг может способствовать укреплению доверия между сторонами. Западный чиновник заявил, что обмен заключенными является предпосылкой для любого прогресса в шагах по ядерной деэскалации.

Но дипломат также предостерег, что "существует достаточно большой разрыв между проведением этого разговора [о мерах по деэскалации] с представителями Ирана и готовностью всей иранской системы к его реализации".

В рамках обмена Иран освободит четырех американских заключенных, переведенных из тюрьмы Эвин на прошлой неделе, а также еще одного американца, уже находящегося под домашним арестом. США освободят пятерых иранцев.

Вашингтон также позволит Тегерану получить доступ к $6 млрд замороженных средств от продажи нефти, хранящихся в Южной Корее, после того, как эти деньги будут переведены на счет в Катаре, где их будут контролировать, чтобы гарантировать, что они будут использованы только на товары, которые не подпадают под санкции.

Ожидается, что это произойдет за несколько недель до того, как граждане США вылетят из Тегерана, поскольку перевод шести миллиардов долларов связан с освобождением заключенных.

По мнению аналитиков, американские чиновники будут уверены в том, что соглашение исполнено, только когда заключенные, удерживаемые в Иране, покинут иранское воздушное пространство.

Учитывая, как далеко продвинулась ядерная программа Ирана, консенсус среди чиновников и аналитиков состоит в том, что соглашение 2015 года не подлежит возобновлению.

Как следствие, администрация Байдена хочет умерить ядерный кризис до президентских выборов в США в 2024 году. По мнению аналитиков, если Байден победит, может представиться возможность заключить более всеобъемлющее соглашение.

"Лучший сценарий с точки зрения политики США - не допустить ухудшения ситуации и избежать серьезной эскалации. Но есть много рисков" , - сказал аналитик Генри Рим из Вашингтонского института Ближневосточной политики.

Предыдущие дипломатические усилия, направленные на сворачивание ядерной программы Ирана, потерпели неудачу. Официальные лица США предупреждают, что прогресс страны в обогащении урана означает, что Тегерану может потребоваться всего две недели, чтобы произвести достаточное количество расщепляемого материала для ядерного оружия.

Иран обогащает уран до 60 процентов – самого высокого в его истории уровня, близкого к оружейному, в течение двух лет после того, как агрессивно увеличил свою ядерную активность в ответ на меры Трампа.

Администрация США начала переговоры с Тегераном при посредничестве ЕС вскоре после вступления Байдена в должность, чтобы проверить, можно ли спасти соглашение 2015 года. Но дважды Иран отвергал предложения, которые, по мнению Запада, могли бы возродить соглашение.

Аналитики предостерегают, что даже если Иран и США договорятся о мерах по деэскалации, основной вопрос решения ядерных амбиций Тегерана остается таким же сложным и комплексным, как и раньше.