БЭБ потратило годовой бюджет и просит Кабмин о дофинансировании – Forbes

По состоянию на середину августа Бюро экономической безопасности израсходовало почти весь годовой бюджет, пишет Forbes Ukraine со ссылкой на источники среди членов парламентской Временной следственной комиссии по БЭБ и правительстве. По данным издания, денег в бюро хватит максимум до сентября-октября.

В частности, еще в начале июня руководство БЭБ запросило у правительства дополнительное финансирование на 2023 год. Речь идет о внесении изменений в госбюджет на 2023 год по части увеличения расходов для БЭБ в сумме 948,1 млн грн по бюджетной программе «Руководство и управление в сфере экономической безопасности». При этом из-за финансовых затруднений в бюро уже начались задержки в выплатах зарплат, а сотрудников отправляют в отпуска за свой счет.

«Денег хватит до сентября или середины октября» , – заявил председатель Совета общественного контроля при бюро Тарас Котов.

В частности, согласно обращению бюро к правительству, дефицит средств для оплаты труда на 2023 год составляет 381 млн грн.

Руководство БЭБ в обращении отметило, что текущий годовой бюджет покрывает всего 20% от потребности бюро при полном его комплектовании. Именно поэтому в бюро просят увеличить финансирование, которое и поддержал Совет громконтроля.

Одной из причин образования дефицита является расширение штата. В частности, в органе продолжаются конкурсы на 200 должностей, из-за чего бюро не уложилось в рамки бюджета.

В то же время Котов утверждает, что за неимением средств руководство БЭБ не могло провести даже переаттестацию кадров, а также не может теперь сократить штат, поскольку это предусматривает дополнительные выплаты.

Напомним, 11 августа стало известно, что исполняющий обязанности директора Бюро экономической безопасности Эдуард Федоров и его заместитель Виталий Гагач подали в отставку. Новым временным руководителем будет другой заместитель директора Андрей Пащук.

В апреле Кабинет Министров уволил с должности директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника, руководившего бюро с момента запуска осенью 2019 года.