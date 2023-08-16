Newsweek пишет о "замене Залужного". В Минобороны это назвали пропагандой РФ

Американский журнал Newsweek со ссылкой на "источники, близкие к украинскому правительству" написал о якобы возможности "замены военного руководства" Украины во главе с Валерием Залужным. В Минобороны журналистам заявили — это российская пропаганда, сообщает Лига.net.

Издание со ссылкой на анонима заявило о "разногласиях в украинском руководстве насчет стратегии наступления".

Также в материале сказано, что "неудовлетворительные боевые действия могут привести к изменениям в украинском военном командовании".

В Министерстве обороны отказались комментировать вбросы от "источников", но заявили журналистам, что между военным и политическим руководством страны существует прямая связь.

"Задача — принимать решения в динамичных условиях военной обстановки. Доверие к военному командованию является важной предпосылкой победы" , — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что сообщения о разногласиях между военно-политическим руководством — это пропаганда Кремля, которую активно продвигают россияне.

С начала полномасштабного вторжения Москва активно вбрасывает фейки через соцсети и медиа о якобы "конфликте" между президентом Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным. Это неоднократно опровергалось представителями украинского руководства, а глава государства заявлял, что удовлетворен работой генерала и доверяет ему.