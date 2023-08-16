На Закарпатье появится новый пункт пропуска с Румынией

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Румынией о создании нового пункта пересечения границы на Закарпатье - возле села Белая Церковь над Тисой, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 15 августа.

Согласно проекту соглашения между украинским Кабмином и правительством Румынии, новый международный пункт пропуска через украинско-румынскую государственную границу должен появиться между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) и Сигету Мармацией (Румыния), которые разделяет река Тиса.