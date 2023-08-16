Минобороны РФ заявило об уничтожении беспилотника над Крымом

Минобороны РФ заявило об уничтожении беспилотника над Крымом
Фото: скриншот

Министерство обороны России заявило об уничтожении беспилотника над территорией оккупированного Крыма. Соответствующее сообщение появилось в телеграмм-канале российского ведомства, сообщает Радио Свобода.

Утверждается, что беспилотник был "самолетного" типа, а сбили его якобы около 11 часов утра. В запуске беспилотника в Минобороны России обвинили украинские власти.

Украинская сторона обвинения РФ не комментировала.

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