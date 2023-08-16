Минобороны РФ заявило об уничтожении беспилотника над Крымом
Министерство обороны России заявило об уничтожении беспилотника над территорией оккупированного Крыма. Соответствующее сообщение появилось в телеграмм-канале российского ведомства, сообщает Радио Свобода.
Утверждается, что беспилотник был "самолетного" типа, а сбили его якобы около 11 часов утра. В запуске беспилотника в Минобороны России обвинили украинские власти.
Украинская сторона обвинения РФ не комментировала.
Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода