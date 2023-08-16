Politico: Британские банки закрывают счета компаний, торгующих с Украиной

Банки принудительно закрывают счета британских фирм, торгующих с украинскими партнерами, из-за беспокойства, связанного с санкциями против России и отмыванием денег. И это вредит более широким усилиям по поддержке истощенной войной экономики Украины, сообщает Зеркало недели.

В письме к министру финансов Великобритании Эндрю Гриффиту, с которым ознакомилось издание Politico, сопредседатель Британско-украинской торговой палаты (BUCC) Бейт Томс писал, что британские фирмы все чаще «боятся торговать с Украиной из Великобритании» из-за риска потерять доступ.

В письме, датированном 26 июля и также направленном министру бизнеса и торговли Великобритании Нусрату Гани, говорится, что BUCC получила многочисленные жалобы от фирм, чьи банковские счета были закрыты. Другие предприниматели жаловались, что их попытки открыть счета были отклонены из-за ведения бизнеса в Украине.

«Проведение даже одной украинской транзакции может привести к закрытию счета. Британские банки, как правило, отказывают в открытии счетов, если предполагается какая-либо торговля с Украиной» , – говорится в письме Томса.

Банки настаивают на том, что они должны соблюдать свои законодательные и регуляторные обязательства, в том числе касающиеся соблюдения западных санкций против России, которая оккупировала часть Украины. Банки утверждают, что транзакции, связанные с неподконтрольными правительству украинскими регионами – это сложный процесс, и могут возникать задержки во время прохождения проверок. Они настаивают на том, что торговля с Украиной полностью не запрещена.

Томс, однако, хочет, чтобы в ходе начатого правительством пересмотра процесса снятия с банковских счетов политически значимых лиц (PEP) также был изучен вопрос, как британские банки проводят бизнес-транзакции с Украиной.

«Если торговля Великобритании с Украиной будет невозможна для малых и средних предприятий, пострадают британская и украинская экономики, что навредит способности Украины финансировать свою оборону и сделает ее еще более зависимой от иностранной помощи» , – предостерегает он.

В письме Томса отмечается, что «десятилетие назад» Украина была определена британскими банками как «рискованная юрисдикция для бизнеса их клиентов», но он настаивает на том, что «с тех пор Украина значительно улучшила свое верховенство права».

Вторая бизнес-группа, с которой связалось издание Politico, называется «Британско-украинский деловой совет». Ее соучредителем выступает «Лондонская торгово-промышленная палата». Эта организация еще в январе согласилась с тем, что чрезмерно осторожный подход британских банков препятствует экономическим связям между двумя странами.

«Вмешательство британских банков оказывает большое влияние на всех нас, кто делает все возможное, чтобы поддержать Украину в этот травматический для нее период» , - сказал Джеймс Уоткинс, секретарь «Британско-украинского делового совета» и руководитель отдела политики «Лондонской торгово-промышленной палаты».

Закрытие банковских счетов стало «постоянной проблемой для британского малого и среднего бизнеса», - добавил он, отметив, что это касается не только Украины, но и ряда других рынков.

Сдерживание востановления Украины

Дискуссии вокруг восстановления разрушенной экономики Украины остаются актуальным вопросом для правительства Британии. И в июне он выступил соорганизатором Конференции по восстановлению Украины для мировых лидеров и финансистов, которая прошла в центре Лондона.

Открывая конференцию, премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал правительства работать в тандеме с международными финансовыми учреждениями и бизнес-лидерами, чтобы помочь ускорить восстановление Украины.

«Британское правительство будет продолжать играть свою полную роль» , – пообещал он, объявив о «многолетнем обязательстве поддерживать экономику Украины».

Но в ответ на письмо Томса спикер Казначейства Великобритании заявил, что вопрос торгующих с Украиной фирм «не входит» в сферу его текущей проверки по счетам связанных с политикой лиц, ведь она не касается компаний.

«Мы продолжаем твердо поддерживать Украину, оказывая значительную военную и гуманитарную помощь» , - добавил представитель британского казначейства.

Том Киттинг, директор Центра исследований финансовых преступлений и безопасности Королевского института объединенных служб (RUSI), сказал, что такие заявления не очень утешат пострадавший бизнес.

Рискованный бизнес?

Точный масштаб проблемы не ясен, поскольку официальные данные не публикуются, а бизнес часто боится обсуждать свои банковские трудности публично. Обе бизнес-группы, упомянутые выше, приводили многочисленные примеры, когда их члены лишались счетов, отказывались в открытии счетов или отменялись или задерживались транзакции из-за их сотрудничества с Украиной.

Проблемы для британского малого и среднего бизнеса, торгующие с Украиной, существовали еще до вторжения Владимира Путина в феврале 2022 года, но экспортеры утверждают, что они усилились с началом войны.

Банки рассматриваются как первая линия защиты от отмывания денег, чтобы предотвратить попадание нечестно полученных средств в финансовую систему. Регуляторы ожидают, что они будут отмечать подозрительные транзакции и будут проверять законность происхождения денег после таких скандалов, как отмывание 200 миллиардов евро через эстонское отделение Danske Bank в период с 2007 по 2015 год.

«Торговля с Украиной стала намного сложнее после начала войны, поскольку банки ориентируются на западные санкции против России, которая сейчас оккупировала часть Украины, а также применяют законы о борьбе с отмыванием денег. Однако Украина не входит в британский список третьих стран с высоким риском отмывания денег, что требует от компаний применять усиленные меры надлежащей проверки клиентов» , – пишет Politico.

Многие из пострадавших предприятий считают, что банки просто слишком не склонны риску. Уоткинс сказал, что понимает беспокойство банков, но призвал к «подходу, основанному на здравом смысле», когда «вы уменьшаете риск настолько, насколько это возможно, признавая, что речь идет об очень сложной ситуации»