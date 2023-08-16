Румыния будет обучать украинских пилотов на F-16 – президент
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что его страна примет участие в подготовке украинских военнослужащих и разместит будущий региональный учебный центр для пилотов F-16, сообщает Новое время.
Об этом он сказал в речи по случаю Дня ВМС Румынии.
По словам Йоханниса, будущий центр будет обслуживать как пилотов из Румынии и стран-членов НАТО, так и украинских пилотов.
Он добавил, что параллельно его страна будет продолжать в дальнейшем поддерживать европейский путь Украины и выступать за значительную европейскую помощь Украине на всех уровнях.
Йоханнис подчеркнул, что вместе с другими членами НАТО, Румыния будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, в ее борьбе за мир и свободу.
6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину. Предварительно известно, что обучение будет проходить в Румынии и Дании.