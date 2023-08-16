ВСУ показали кадры деоккупации Урожайного
Военные 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского опубликовали видео деоккупации Урожайного Донецкой области.
"Военные 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского вместе с собратьями 38 отдельная бригада морской пехоты, а также при участии других подразделений Сил обороны Украины в рамках контрнаступательных действий освободили очередной населенный пункт Урожайное", - говорится в сообщении.
Утром 16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила, что Силы обороны освободили Урожайное в Донецкой области.
Напомним, представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что, хотя ситуация на поле боя в Украине складывается не идеально, ВСУ сделали чудо, сумев оттеснить россиян на оборонные позиции. По его словам, Силы обороны разработали и реализовали выдающиеся возможности в очень короткий промежуток времени