В Запорожской ОВА опровергли сообщения о запланированном Россией "теракте на ЗАЭС"
Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко опроверг сообщение в медиа о вероятности террористической атаки, которую российские военные сейчас якобы планируют на Запорожской атомной электростанции, сообщает Радио Свобода.
"Пока информация, которая распространяется в СМИ относительно какого-либо спланированного теракта российскими оккупантами на Запорожской атомной электростанции, не подтверждается. Она не соответствует действительности", – заявил он.
Малашко назвал "открытым вопросом" то, зачем украинские медиа распространяют эти сообщения.
Ранее сайт ТСН распространил сообщение, что Владимир Путин якобы приказал взорвать оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в конце августа – в начале сентября. Источником сообщения стал телеграмм-канал "Генерал СВР", который сам ТСН назвал "пророссийским".
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