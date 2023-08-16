Поток иранской нефти в Китай на самом высоком уровне за десятилетие — СМИ

Потоки санкционной иранской нефти в Китай находятся на самом высоком уровне по меньшей мере за последние десять лет, поскольку рост мировых цен делает более дешевую нефть более привлекательной. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler, сообщает Зеркало недели.

В этом году Иран наращивает экспорт нефти, становясь все более уверенным в своей геополитической позиции, большинство поставок направляется в Китай. Ослабление контроля Пекина за импортом битумной смеси, под которую иногда маскируют иранскую нефть, также ускоряет прохождение грузов через таможню.

По оценкам Kpler, крупнейший в мире импортер нефти в этом месяце будет получать из Ирана около 1,5 миллиона баррелей в день по сравнению со средним показателем в 917 тысяч баррелей в день за первые семь месяцев года. Это будет самым высоким показателем по данным Kpler, которые отслеживаются с 2013 года.

Скачок мировых цен на нефть марки Brent примерно на пятую часть с конца июня повышает спрос на нефть по сниженным ценам, значительную часть которой покупают независимые нефтеперерабатывающие заводы, сосредоточенные в провинции Шаньдун. По словам трейдеров, два основных сорта иранской нефти сейчас торгуются со скидкой более 10 долларов за баррель относительно Brent, и они значительно дешевле российских марок.

"Чем выше фиксированные цены, тем лучше соотношение риска и вознаграждения для нефтепереработчиков Шаньдуна, ищущих иранскую нефть" , - сказал аналитик Kpler Хомаюн Фалакшахи.

По его словам, нефть часто классифицируется как происходящая из Малайзии, а в правительственных данных Китая иногда может быть указана как разбавленная битумная смесь, если она смешивается с более тяжелой венесуэльской нефтью.

Независимые нефтепереработчики часто маскируют иранскую нефть под такое сырье, как битумная смесь во избежание использования своей квоты на импорт нефти.

В апреле правительство Китая начало расследование по импорту такого сырья в провинцию Шаньдун, которая сдерживала потоки более тяжелой нефти из Ирана и Венесуэлы. Причины расследования до сих пор неясны, но, по словам трейдеров, недавно оно было ослаблено.

Тем временем Vortexa Ltd. - другая компания, отслеживающая потоки нефти в Китай, заявила, что в этом месяце страна получает около миллиона баррелей иранской нефти в день по сравнению с рекордными 1,3 миллиона баррелей в декабре. Противоположные оценки отслеживающих танкеры компаний могут быть связаны с разными методами анализа потоков.

Отрасль полагается на данные таких компаний как Kpler и Vortexa, поскольку закупки иранской нефти, как правило, не включаются в таможенные данные Китая.