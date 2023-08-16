Кулеба: Страны Глобального Юга страны могут заставить РФ изменить свою позицию по войне в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что страны Глобального Юга могут коллективно повлиять на Россию и заставить ее изменить позицию по войне против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в интервью Arab News.

Он отметил, что такие страны как Китай, Турция и Саудовская Аравия имеют особые отношения с Россией.

"Возможно, каждая действующая сама по себе страна не имеет достаточного количества энергии, чтобы заставить Россию изменить свою позицию. Но если взять все эти страны вместе, кумулятивное влияние на Россию может изменить ситуацию" , — сказал Кулеба.

По словам главы МИД, цель Украины состоит в объединении государств, желающих изменить ситуацию и прекратить войну.

"Вместе мы можем остановить эту войну, мы сможем реализовать формулу мира и восстановить территориальную целостность Украины в интересах всего международного сообщества" , – подчеркнул он.

Кулеба отверг мнение, что среди государств Глобального Юга есть опасения по поводу того, что отношения с Россией могут быть поставлены под угрозу. Он подчеркнул – страны Юга многое потеряли из-за российской агрессии.