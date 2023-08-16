ГБР разоблачило схему заработка на уклонистах в психиатрической больнице Николаева

Сотрудники Госбюро расследований разоблачили в Николаевском областном центре психического здоровья масштабную схему заработка на уклонистах. Ежемесячный заработок на фейковых справках превышал сотню тысяч долларов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

По данным следствия, схему организовал директор медучреждения. Он привлек к этому подчиненных врачей, которые производили необходимые справки, и правоохранителя, который и занимался подбором "клиентов".

"Документы" с вымышленными психическими болезнями, которые служили основанием для снятия с военного учета, стоили 1,5 тысяч долларов США. Ежемесячно фигуранты оформляли таких фиктивных медицинских документов более чем на 100 тыс. долларов США.

Работники ГБР задержали правоохранителя "на горячем" во время передачи медсправок и получения взятки.

Правоохранители решают вопрос об объявлении подозрения директору медучреждения и правоохранителю по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение до 10 лет с конфискацией имущества.

По месту работы и проживания фигурантов проведены обыски, во время которых были изъяты документы и средства коммуникации, подтверждающие факты противоправной деятельности, говорят в ГБР.

Правоохранители устанавливают других участников схемы, в частности врачей, которые непосредственно выписывали справки.