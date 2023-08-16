Швейцария окончательно присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против РФ

Федеральный совет Швейцарии в среду принял решение ввести санкции против России в соответствии с последним, 11-м пакетом ограничений, принятых членами Европейского Союза, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии.

Швейцария еще в июне частично внедрила пакет санкций ЕС, внеся в свой черный список более сотни физических и юридических лиц. С вечера среды, 16 июня, вступят в силу и другие меры.

Речь идет, среди прочего, о запрете на экспорт товаров двойного назначения и товаров, способствующих военно-техническому усилению России, еще 87 компаниям, в том числе компаниям из третьих стран, которые поставляли такие товары в Россию.

Кроме того, расширится список товаров, на которые распространяется запрет на экспорт в Россию и транзит через нее, а также будет запрещена продажа в РФ прав интеллектуальной собственности и коммерческой тайны, связанных с подсанкционными товарами.

В финансовом секторе Швейцария расширяет запрет на продажу российским гражданам и юридическим лицам ценных бумаг, деноминированных в швейцарских франках или в официальной валюте государств-членов ЕС.

Швейцария ранее последовательно присоединялась ко всем ограничениям, введенным Евросоюзом против РФ в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину.

Совет Европейского Союза 23 июня окончательно утвердил 11-й пакет экономических и персональных санкций против России, главной целью которого является усиление введенных ранее ограничений и борьба с обходом санкций.