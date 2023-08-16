ЦИК хочет более 9,5 млрд на выборы президента и депутатов в 2024 году

Центральная избирательная комиссия утвердила ориентировочный объем расходов на выборы президента и народных депутатов в 2024 году, сообщает Экономическая правда.

Соответствующее постановление от 15 августа 2023 года обнародовано на сайте ЦИК.

Отмечается, что указанные расчеты были осуществлены для Минфина, который попросил предоставить бюджетные запросы на 2024 год.

Согласно расчетам ЦИК, ориентировочный объем расходов, необходимых для проведения выборов президента Украины на 2024 год, составил более 5,4 млрд грн.

Проведение выборов народных депутатов Украины в 2024 году будет стоить государству более 3,7 млрд грн.

Проведение выборов депутатов местных рад, а также сельских, поселковых, городских глав на 2024 год будет стоить государству 653,3 млн грн.

Центральная избирательная комиссия констатирует, что объемы расходов для проведения выборов в 2024 году определены ориентировочно.

"Они могут быть пересмотрены, в частности с учетом окончательных последствий вооруженной агрессии Российской Федерации и особенностей проведения выборов после прекращения или отмены военного положения" , - говорится в постановлении.

Сумма, в частности, будет зависеть от уничтожения критически важных объектов инфраструктуры, в том числе избирательной инфраструктуры, значительных миграционных процессов и тому подобного.

Также, в ЦИК отмечают, что расчет расходов на выборы в 2024 году осуществлялся в соответствии с положениями статьи 20 Избирательного кодекса Украины, согласно которой в случае прекращения или отмены военного положения принимается решение о назначении выборов (в случае, если избирательный процесс был приостановлен или не начался в связи с введением военного положения).