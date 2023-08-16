Бюро экономической безопасности получило нового временного директора
Новым исполняющим обязанности директора Бюро экономической безопасности Украины стал Андрей Пащук, который до этого занимал должность заместителя главы ведомства, сообщает Новое время.
Как сообщили в БЭБ, предыдущий и.о. директора Эдуард Федоров был уволен по соглашению сторон 14 августа 2023 года.
"Андрей Викторович Пащук приступил к исполнению обязанностей директора Бюро экономической безопасности Украины. Андрей Пащук работает в БЭБ с ноября 2022 года, был назначен как победитель конкурса на занятие вакантных должностей штатных работников БЭБ, которые имеют специальные звания", — сказано в сообщении.
Как сообщает в своем Telegram-канале нардеп от голоса Ярослав Железняк: «На самом деле господин Пащук исполняет обязанности тво директора уже где-то месяц, но хорошо, что наконец есть коммуникация».
Железняк добавил, что предыдущее руководство БЭБ по крайней мере с конца июля находится в отпусках и на больничных.
С 1997 по 2017 годы Андрей Пащук, 1980 года рождения, находился на службе на оперативных и руководящих должностях в правоохранительных органах.
В частности, в 2012 году, находясь в должности заместителя начальника управления ГУ по борьбе с оргпреступностью МВД был назначен президентом Виктором Януковичем членом штаба по обеспечению проведения в Украине чемпионата Европы по футболу.
С 2018 по 2019 работал в частных структурах.
С 2019 по 2022 — в аппарате СНБО.