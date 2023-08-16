Мэр Москвы заявил, что в Украине воюют почти 45 тысяч москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что якобы почти 45 тысяч москвичей принимают участие в захватнической войне России против Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает российское издание Медуза со ссылкой на заявление Собянина на форуме "Территория смыслов.
"45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО (так россияне называют войну против Украины − ред.). Это значительная часть из тех, кто там находится".
По его словам, в Москве мобилизовали около 20 тысяч человек. Еще около 20 тысяч человек пошли на войну в качестве контрактников и добровольцев.
Собянин добавил, что еще не менее 5 тысяч составляют профессиональные военные из Москвы.
Медуза напоминает, что в конце июля Собянин приводил другие данные − 26 июля он заявлял, что на службу по контракту записались 10 тысяч жителей Москвы и 20 тысяч были мобилизованы.
Предыстория:
- 14 апреля президент страны-агрессора Владимир Путин подписал закон, который приравнял электронные повестки к бумажным, ввел создание реестра военнообязанных и закрыл границы для уклонистов.
- В апреле сообщалось, что рассылка электронных повесток в России в тестовом режиме начнется уже во время весеннего призыва. Отмечалось, что призывать на военную службу через портал "Госуслуги" будут, в частности, в Москве.