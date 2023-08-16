Соратник Гиркина-Стрелкова объявил о роспуске "клуба рассерженных патриотов"

Российская провоенная организация "Клуб рассерженных патриотов" после ареста Игоря Гиркина (Стрелкова) будет распущена, сообщает Деловая столица.

Об этом в Telegram объявил соратник Гиркина, российский пропагандист Максим Калашников во вторник, 15 августа.

"Увы, клуб оказался неподходящей структурой. Его парализовали межличностные конфликты, хотя идея у нас одна. Потому сейчас думаем и работаем над новой формой движения. Сдаваться не собираюсь. И плыть по течению" , — пафосно заявил Калашников.

По его словам, "свары, расколы и склоки присущи каждому объединению".

"И не надо поминать коммунистов! РСДРП сразу же разломилась на большевиков и меньшевиков. И большевики еще долго делились на разные фракции и уклоны, пока (советский диктатор Иосиф Сталин — "ДС") Сталин силой не обеспечил единство. Да и то, как потом выяснится, внешнее, но никак не внутреннее" , — пишет Калашников.

Он и его соратники собираются "искать новую форму".

"Ей точно понадобятся и ресурсы, и оргаппарат. На одном энтузиазме идти – получать порции провокаторов и городских сумасшедших, новые склоки и конфликты. Но борьба за Игоря Стрелкова – наше общее. Как и недопущение развала РФ из-за неудачи в войне" , — заявил Максим Калашников.

Украинский журналист и блоггер Денис Казанский констатировал, что "клуб" прекращает свою деятельность весьма бесславно.

"Друг Стрелкова Максим Калашников написал, что все переругались и деятельность патриотов парализована. Спасать Россиюшку больше некому. Какой же ор" , — пишет Казанский.

Напомним, 21 июля Мещанский суд Москвы арестовал Игоря Гиркина (Стрелкова) и постановил отправить его в СИЗО, где Гиркин-Стрелков будет находиться минимум до 18 сентября.

Кроме того, российские силовики засекретили дело Гиркина-Стрелкова.