Зеленский провел заседание ставки: что обсудили
Президент Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего 16 августа, сообщает Деловая столица.
Об этом Зеленский заявил во время вечернего видеообращения.
"Провел сегодня Ставку. Фронтовые вопросы, которые важны сейчас. Оборонные вопросы, которые важны стратегически", — рассказал президент.
Он добавил, что командующие доложили о ситуации на восточных и южных направлениях.
"С главкомом и Минобороны был разговор о боеприпасах, а с вице-премьер-министром Федоровым и Госспецсвязью – о дронах и вообще о технологических возможностях Украины", — отметил глава государства.