Зеленский рассказал о первом проходе по новому зерновому коридору
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор, выйдя из Одесского порта. Сейчас оно направляется в Босфор, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Только что Украина сделала важный шаг к восстановлению свободы судоходства в Черном море. Первое гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор, выйдя из Одесского порта. Сейчас оно направляется в Босфор", - заявил президент.
По словам президента, ранее Украина официально уведомила Международную морскую организацию о работе коридора.
"ИМО в очередной раз подтвердила суверенные права Украины на регулирование навигации и призвала Россию прекратить угрозы и соблюдать международные конвенции. Море должно быть безопасным для всех. Это принципиально для Украины и наших партнеров. Свобода и безопасность мореплавания - фундаментальные принципы международных отношений", - подчеркнул Зеленский.
Выход России из "зернового соглашения"
Напомним, в июле Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. При этом русская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.
Как сообщалось, недавно Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.
Как отмечается, сегодня, 16 августа, из порта Одессы вышло первое судно после прекращения "зернового соглашения".