ISW подтвердил освобождение Урожайного и успехи ВСУ в районе Роботино

Украинские войска 16 августа продолжили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись вперед на западе Запорожской области и на границе между Донецкой и Запорожской областями, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны, сообщает Украинская правда.

В ISW сообщили, что геолокационные данные, опубликованные 16 августа, указывают на то, что украинские войска продвинулись на северо-восток от Роботино (10 км к югу от Орехова) на западе Запорожской области. В институте считают, что украинские силы, вероятно, достигли больших успехов в прилегающих районах, учитывая то, что в течение нескольких недель вели активные действия в лесистой местности к северо-востоку от этого населенного пункта.

В отчете также отмечается, что украинские официальные лица сообщили об освобождении поселка Урожайное (9 км к югу от Великой Новоселки) на границе Запорожской и Донецкой областей. В институте отметили, что 35-я бригада морской пехоты опубликовала кадры, на которых ее личный состав поднимает украинский флаг в центре поселка.