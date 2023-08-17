РФ запугивает африканские страны, чтобы те прекратили сотрудничество с "Вагнером" – ISW

Министерство обороны Российской Федерации может использовать форум "Армия-2023" в Москве для давления на некоторые страны, чтобы они отказались от сотрудничества с частной военной компанией "Вагнер"﻿. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Деловая столица.

По данным аналитиков, таким образом российские власти пытаются запугивать некоторые африканские страны, угрожая прекратить предоставление военной и технической поддержки, если их руководство не остановит сотрудничество с "Вагнером".

Минобороны России уже выдвинуло аналогичное требование властям Буркина-Фасо, отмечают в ISW. Эти утверждения в основном исходят из источников, связанных с наемниками "Вагнера", но они совпадают с предыдущими оценками ISW о том, что Кремль стремится уничтожить или реструктурировать ЧВК "Вагнера" в пользу ЧВК, контролируемых минобороны России.

Ранее в ISW отмечали﻿, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин активно освещает действия своих наемников в Африке и начал избегать заявлений о войне в Украине.