РФ запугивает африканские страны, чтобы те прекратили сотрудничество с "Вагнером" – ISW
Министерство обороны Российской Федерации может использовать форум "Армия-2023" в Москве для давления на некоторые страны, чтобы они отказались от сотрудничества с частной военной компанией "Вагнер". Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Деловая столица.
По данным аналитиков, таким образом российские власти пытаются запугивать некоторые африканские страны, угрожая прекратить предоставление военной и технической поддержки, если их руководство не остановит сотрудничество с "Вагнером".
Минобороны России уже выдвинуло аналогичное требование властям Буркина-Фасо, отмечают в ISW. Эти утверждения в основном исходят из источников, связанных с наемниками "Вагнера", но они совпадают с предыдущими оценками ISW о том, что Кремль стремится уничтожить или реструктурировать ЧВК "Вагнера" в пользу ЧВК, контролируемых минобороны России.
Ранее в ISW отмечали, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин активно освещает действия своих наемников в Африке и начал избегать заявлений о войне в Украине.