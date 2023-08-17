Дуда рассказал, что должен сделать Беларусь для улучшения отношений

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хочет, чтобы Беларусь прекратила гибридные атаки на польской границе. Это реакция на недавнее заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который на прошлой неделе сказал, что желает, чтобы отношения между Беларусью и Польшей улучшились, сообщает Польское радио.

Как отметил Дуда, во время встречи в Варшаве с президентом Латвии, для улучшения отношений между Беларусью и Польшей Беларусь должна прекратить гибридные атаки на польско-белорусской границе.

"Речь идет о сотнях мигрантов, которых белорусский режим на протяжении многих месяцев пытался переправить в Польшу" , - подчеркнул политик.

"Это не является никаким секретом, поскольку у нас есть видеодоказательства того, что мы не без основания называем это гибридной атакой. Потому что не кто иной, как представители белорусских служб, белорусские офицеры принимали участие в вытеснении мигрантов к линии границы" , - подчеркнул польский президент.

Анджей Дуда добавил, что граница Польши с Беларусью является также границей Европейского Союза. По его словам, Польша также несет ответственность перед своими европейскими союзниками.